Calciomercato Lazio, l’ora delle CESSIONI. Hysaj e non solo: la LISTA degli ESUBERI biancocelesti

Calciomercato Lazio, è l’ora delle cessioni per i biancocelesti: la lista dei giocatori in esubero. Non c’è solo Hysaj

Come ricorda il Corriere dello Sport, prima di acquistare nuovi rinforzi il calciomercato Lazio avrà bisogno di liberare spazio in rosa con alcune cessioni di quei giocatori in esubero, che ormai non rientrano più nei piani futuri.

Cinque le situazioni da dover sciogliere il prima possibile, quelle di Cancellieri, Basic, Akpa-Akpro, Fares e André Anderson, che per un motivo o per un altro non fanno parte del progetto capitolino.