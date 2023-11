Calciomercato Lazio: due cessioni a gennaio, arrivano i sostituti

Calciomercato Lazio, a gennaio pianificate le cessioni di Gila e Basic: Fabiani e Lotito pronti a regalare a Sarri i sostituti

Come riferito dal Corriere dello Sport, nel calciomercato Lazio di gennaio ci saranno due sicure partenze: Mario Gila e Toma Basic.

Il centrocampista è la settima scelta tra i centrocampisti: teoricamente si potrebbe rimanere anche così ma con la partenza di Kamada per la Coppa D’Asia Sarri vuole un’altra alternativa. Per quanto riguarda Gila, la partenza dello spagnolo aprirebbe un buco non indifferente. Servirebbe un quarto difensore da aggiungere a Patric, Romagnoli e Casale.