Calciomercato Lazio, due calciatori con le valige in mano a gennaio: Basic e Kamenovic ai saluti. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio di gennaio prevedrà anche delle uscite. In questo senso sono due i calciatori in pole per lasciare Formello.

Sia Toma Basic che Kamenovic hanno le valige in mano e con ogni probabilità saluteranno la Capitale.