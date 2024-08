Calciomercato Lazio, un BIG a centrocampo può salutare: il Besiktas su di lui. NON si escludono SORPRESE

Calciomercato Lazio, un big a centrocampo può salutare i biancocelesti: non si escludono possibili sorprese. Le ultime novità

L’edizione odierna de Il Messaggero fa il punto sul calciomercato Lazio anche in uscita, concentrandosi sempre sul reparto di centrocampo. E’ attualmente pienamente nel progetto Matias Vecino, per cui però non si possono escludere possibili sorprese in questi ultimi giorni di agosto.

Sul giocatore uruguaiano sarebbe infatti da segnalare l’interesse del Besiktas, che potrebbe aiutare i biancocelesti a sistemare il problema liste e over 22 in un colpo solo.