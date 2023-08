Maximiano-Lazio, c’è l’intesa con l’Almeria: le cifre dell’operazione

Calciomercato Lazio, c’è l’intesa con l’Almeria per la cessione di Luis Maximiano: ecco le cifre dell’operazione tra i club

Come riporta Il Messaggero, c’è l’intesa tra la Lazio e l’Almeria per la cessione di Luis Maximiano.

Il portiere è pronto a trasferirsi in Spagna con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 9.5 milioni di euro, bonus compresi. Per il via libera definitivo la Lazio vuole prima bloccare il sostituto.