Calciomercato Lazio, Marcos Antonio in uscita: il centrocampista ha fatto una richiesta a Lotito

Calciomercato Lazio, Marcos Antonio è sulla lista dei partenti: il brasiliano ha chiesto a Lotito di essere ceduto solo in prestito

Marcos Antonio è uno dei nomi in uscita del calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, il brasiliano avrebbe accettato di partire ma ha chiesto a Lotito di essere ceduto solo in prestito secco.

Al momento però il patron nicchia e valuta solo offerte a titolo definitivo o di prestito con obbligo di riscatto.