Calciomercato Lazio, Marcos Antonio in uscita: trattativa avviata con quel club

Calciomercato Lazio, Marcos Antonio prossimo partente: trattativa avviata con il PAOK Salonicco. I termini dell’operazione

Marcos Antonio resta un nome in uscita nel calciomercato Lazio. Come riporta Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore il club biancoceleste ha iniziato una trattativa con il PAOK Salonicco per la cessione del centrocampista.

Si tratta sulla base di un prestito: resta da capire se secco o con diritto di riscatto. Novità sono attese nelle prossime ore.