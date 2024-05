Calciomercato Lazio, ASSALTO a Guendouzi! Una squadra stacca l’assegno, Lotito all’angolo e partenza dietro l’angolo

Calciomercato Lazio, assalto a Guendouzi: l’Aston Villa prepara l’offerta da 30 milioni di euro. Lotito pronto a dare il via libera

Come riportato dal Corriere dello Sport, le prossime due settimane potrebbe essere decisive nel calciomercato Lazio per la partenza di Mateo Guendouzi, ai ferri corti con Tudor. Il tecnico, sia per questioni caratteriali che per questioni tattiche (non lo vede in un centrocampo a due) ha dato il via libera alla cessione.

L‘Aston Villa di Unai Emery, tecnico che ha lanciato Guendouzi all’Arsenal, sarebbe il club pronto a soddisfare le richieste di Lotito e a staccare l’assegno da 30 milioni di euro, soldi utili per il mercato in entrata. Siamo nella fase calda.