Calciomercato Lazio, vicinissima la cessione di Valerio Crespi: ai dettagli il prestito del ragazzo al Cosenza. Le ultime

Come riferito da Cosenza Channel, Valerio Crespi è vicinissimo a lasciare la Lazio per andare in prestito secco al club calabrese.

Prima di completare il trasferimento, Crespi rinnoverà con il club biancoceleste fino al 30 giugno del 2027.