Calciomercato Lazio, Cancellieri verso l’addio: un club in pole

Calciomercato Lazio, Matteo Cancellieri è vicino all’addio al club biancoceleste: il Bologna è pronto a fare sul serio per l’esterno

Matteo Cancellieri è uno dei nomi in uscita dal calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport edizione Romana, il Bologna sarebbe pronto a fare sul serio per l’esterno, vero e proprio pallino di Thiago Motta.

Cancellieri viene valutato da Lotito 15 milioni di euro: le cessioni di uno tra Orsolini e Barrow permetterebbero ai felsinei di avere la liquidità necessaria per sferrare l’assalto decisivo.