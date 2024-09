Calciomercato Lazio, ACCELERATA per la CESSIONE di Basic. Baroni voleva REINTEGRARLO ma... COSA succede

Calciomercato Lazio, accelerata per la cessione di Basic da parte del club biancoceleste: ecco a che punto è la trattativa per lui

Come spiegato dal Corriere dello Sport, Toma Basic ha chiesto la cessione e ha espresso la propria volontà di tornare in Croazia. Il calciomercato Lazio prende nota e tratta con l’Hajduk Spalato, che è comunque disposto a pagare al massimo 400mila euro per l’ingaggio del calciatore.

Baroni pensava anche ad un suo reintegro visto che in lista sono consentiti due cambi per necessità durante la stagione ma, alla fine, a decidere per il suo addio è stato lo stesso calciatore.