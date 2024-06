Calciomercato Lazio, nuovo AFFARE in vista con il Verona? LUI può finire in gialloblù

Calciomercato Lazio, nuovo affare in vista con il Verona? Un esubero biancoceleste può finire in gialloblù: i dettagli

Come riferito da Sky Sport, il calciomercato Lazio continua ad operare in uscita per piazzare alcuni esuberi attualmente presenti in rosa. Tra questi c’è anche Akpa-Akpro, di rientro dal prestito al Monza.

Il giocatore non rientrerebbe al momento nei piani futuri del club biancoceleste, che potrebbe cederlo in Serie A. A volerlo il Verona, con Paolo Zanetti che spingerebbe per il suo acquisto dopo averlo già allenato.