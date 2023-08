Calciomercato Lazio, Akpa Akpro resta in uscita: sul calciatore ci sono Verona e Empoli. Lotito ha un’idea molto precisa

Uno dei nomi in uscita nel calciomercato Lazio è sicuramente Akpa Akpro. Come riferito dal Corriere dello Sport, per il centrocampista è in corso un duello tra Verona e Empoli.

Lotito chiede 5 milioni di euro ed è aperto anche alla cessione in prestito con obbligo di riscatto.