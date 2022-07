Calciomercato Lazio, cessione Acerbi: nuova pretendente per il difensore

Calciomercato Lazio: i biancocelesti cercano una sistemazione per Acerbi e nelle ultime ore sarebbe spuntata una nuova pretendente

Francesco Acerbi si allena ad Auronzo di Cadore nel ritiro della Lazio, ma la sua cessione è ormai scritta; con l’arrivo di Romagnoli che chiude ancor più le porte per l’ex Sassuolo. Sul difensore ci sono sempre il Monza e l’ipotesi Milan sullo sfondo, ma negli ultimi giorni si sarebbe fatta avanti anche un’altra pretendente.

Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, il Torino starebbe pensando ad Acerbi come sostituto del partente Bremer. Il costo del cartellino, con Lotito che chiede circa 4 milioni, non sarebbe un problema mentre lo sarebbe l’ingaggio del difensore da 2,5 milioni che supera di poco il tetto dei granata. Conti alla mano, però, portare in Piemonte Acerbi costerebbe al Torino meno rispetto all’affare Solet, con il Salisburgo che chiede 12 milioni per il cartellino.