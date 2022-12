Calciomercato Lazio: cercasi terzino sinistro. L’ultimo nome arriva dalla Bundesliga

Calciomercato Lazio: cercasi disperatamente un terzino sinistro. L’ultimo nome arriva dalla Bundesliga. I dettagli

La fascia sinistra della Lazio sta vivendo una sorta di maledizione. Negli ultimi anni si sono alternate delusioni e sfortune. La costante è stata il rendimento negativo degli acquisti. Garrido, Durmisi, Fares, Lukaku, Jony (preso per fare l’esterno a tutta fascia quando si giocava con la difesa a tre), e ora Kamenovic. L’unico che ha dato un po’ di prestigio alla corsia è stato Lukaku, fermato dai tanti guai fisici.

Lulic e Radu sono rimasti titolari su quella fascia per anni, senza che nessuno riuscisse a togliere loro il posto o che riuscisse a farli rifiatare. In quella zona di campo la Lazio fatica a trovare calciatori affidabili. Al punto che nella rosa attuale non c’è un terzino di piede sinistro. Sarri sta adattando Marusic e Hysaj, ma vorrebbe un giocatore di ruolo.

Il tecnico ha chiesto Parisi dell’Empoli, la società punta Kerkez dell’Az. Ieri la Bild, ri- facendosi a fonti nell’ambiente Dortmund, parlava di una trattativa in stato avanzato con la Lazio per il trasferimento a Roma di Nico Schulz. Il tedesco classe 1993 potrebbe arrivare in prestito, con i gialloneri che sarebbero pronti a pagare metà dello stipendio. In Germania fa fatica a giocare (0 presenze stagionali) da quando è stato denunciato dalla compagna che lo accusa di violenza domestica reiterata (sono 7 gli episodi contestati). I tifosi del Borussia hanno chiesto al club di rescindere il contratto con il giocatore. Lo riporta il Corriere della Sera.