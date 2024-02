Calciomercato Lazio, due obiettivi biancocelesti per il centrocampo sulla lista della Juventus. Le ultime

Come riporta Tuttosport, la Juventus avrebbe nel mirino una serie di nomi per il centrocampo del futuro, con Giuntoli al lavoro per trovare il profilo più adatto.

Tra i vari Koopmeiners, Samardzic, spuntano anche Colpani e Ferguson, giocatori vicino ai radar del calciomercato Lazio.