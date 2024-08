Calciomercato Lazio, offerto quel CENTROCAMPISTA: la società ATTENDE una cosa

Calciomercato Lazio, offerto un centrocampista alla Lazio: spese contenute, ma i dirigenti aspettano una cosa prima di dire sì

Carlos Alcaraz, come riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe stato offerto al calciomercato Lazio, nonostante l’interesse di molti club sudamericani per l’argentino ex Juve.

L’affare si potrebbe chiudere a costi contenuti, ma allo stesso tempo la dirigenza biancoceleste prende tempo: la priorità al momento è ancora quella di arrivare a Michael Folorunsho, in uscita dal Napoli e anche un possibile aiuto per completare le liste.