Calciomercato, Lazio alla ricerca di un gigante per il centrocampo

A prescindere dal futuro di Milinkovic, la Lazio sta cercando un gigante per il centrocampo: ecco i quattro nomi possibili

La Lazio cerca rinforzi per il centrocampo. A prescindere dalla partenza o meno di Milinkovic, Tare vorrebbe portare un rinforzo in quella zona: come riportato dal Corriere dello Sport, sono tanti i nomi fatti in queste settimane.

Nonostante il ds ami lavorare a fari spenti, alcuni calciatori sono senza dubbio sul suo taccuino. Tra questi ci sono: il belga Dendoncker in forza al Wolverhampton e Florentino Luis, giovane stella del Benfica. A questi, ormai noti, si aggiungono Zakaria del ‘Gladbach (94 presenze e 8 gol in Bundesliga) e Grujic (24 presenze e 5 reti con l’Herta Berlino).

Occhio però ad aventuali outsider…