Calciomercato Lazio, tutti i nomi per la Champions: da Kumbulla a Dendoncker

Calciomercato Lazio, da Luis Suarez per l’attacco a Kumbulla per la difesa: tutte le trattative biancocelesti

In attesa della decisione circa la ripresa o meno del campionato la Lazio lavora a quello che sarà il mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Inzaghi. I nomi sono ormai noti.

Come riporta il Corriere dello Sport per l’attacco si punta su Luis Suarez, proprietà del Watford, ma quest’anno in prestito al Real Saragozza. Il calciatore ha un valore di circa 15 milioni di euro e pare che la Lazio abbia già trovato un accordo di massima. In difesa invece il sogno è Kumbulla del Verona: gli scaligeri vogliono 25 milioni ma i biancocelesti potrebbero offrirne 16 più il cartellino di Berisha. A centrocampo i nomi sono quelli di Dendoncker e Tsimikas.