Calciomercato Lazio, c’è una priorità a centrocampo! Ultimissime

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste è a lavoro per rinforzare la rosa e si lavora per il centrocampo: un calciatore è la priorità

La Lazio è a lavoro per rinforzare la rosa da garantire a Sarri in vista della prossima stagione, che sancirà anche il ritorno in Champions. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il club si sta concentrando in particolare sul centrocampo dove c’è la priorità ovvero Gedson Fernandes.

Il giornalista spiega che ci sono stati contatti con il Besiktas, e verrà a breve presentata un offerta ufficiale. Oltre al giocatore portoghese, piacciono Zielinski a patto che non rinnovi con il Napoli, Torreira si è offerto, e si segue Bolaca del Frosinone.