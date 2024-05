Calciomercato Lazio, c’è una lista Tudor? Il tecnico chiarisce così la situazione. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa

In casa Lazio è l’antivigilia del match contro l’Empoli, valido per la 36esima di campionato. Igor Tudor ha presentato la gara in conferenza stampa e ha parlato del mercato estivo.

TRE GARE IMPORTANTI PER IL MERCATO FUTURO – «Sono concentrato come la squadra sulle partite, per le valutazioni ci sarà tempo, per il mercato ci sarà tempo. Non si sono fatte analisi sotto quel punto di vista, non ne abbiamo parlato. C’è solo il focus sulle gare rimaste».

