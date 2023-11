Calciomercato Lazio, c’è la clausola rescissoria per il nuovo Puyol. Ma Lotito vuole lo sconto. I dettagli

Come riporta Il Corriere dello Sport, a gennaio la Lazio potrebbe intervenire sul mercato in difesa, e il nome del primo indiziato è quello di Nicolas Valentini.Gioca nel Boca Juniors, si è già fatto le ossa nella massima serie argentina, con un anno di prestito all‘Aldosivi di Martin Palermo.

Il giovane talento argentino si ispira a Puyol, il suo idolo, e la Lazio sembra interessata. Ha una clausola rescissoria da 10 milioni di dollari, che salirà a 14 a fine gennaio. Ma ha il contratto in scadenza a dicembre 2024, per questo si potrebbe arrivare a uno sconto sul prezzo. Si tratterebbe di un’occasione, e lo stesso vale per Ramon Martinez Gil (cugino di Patric), anche lui in scadenza. È un difensore centrale, ha 21 anni e gioca nella quarta serie spagnola.