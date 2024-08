Calciomercato Lazio, Cataldi sempre IN USCITA: con la sua cessione arriva un ex Serie A

Calciomercato Lazio, Cataldi rimane sempre in uscita: con la sua cessione può arrivare un ex Serie A: ecco la situazione

Come analizzato da Il Messaggero, quello di Danilo Cataldi rimane uno dei nomi in uscita dal calciomercato Lazio, dopo che è stato già offerto a Como e Torino in questa sessione estiva.

Il centrocampista rischierebbe anche il taglio dalla lista per l’Europa ma, con la sua cessione, il club capitolino potrebbe puntare sull’acquisto dell’ex Juve Carlos Alcaraz, iscrivibile alle liste in questo under 22.