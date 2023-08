Calciomercato Lazio, casting portiere: da Handanovic a Lloris. Tutti i nomi per la porta biancoceleste

Nonostante i molteplici colpi sul mercato in questo agosto, la Lazio è alla continua ricerca di un portiere che possa ricoprire il ruolo di vice Provedel.

Il Corriere dello Sport prova a fare un breve recap dei nomi finora presi in considerazione: ultimo in ordine di apparizione, Hugo Lloris, portiere francese del Tottenham, che potrebbe svincolarsi visto l’arrivo di Vicario. Rimane in piedi la suggestione Samir Handanovic, ex Inter ed attualmente senza una squadra. Infine, si parla anche di Andrea Consigli del Sassuolo e Frederik Rønnow, portiere danese dell’Union Berlino.