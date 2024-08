Calciomercato Lazio, CASO Fares. Il club vuole cederlo ma lui fa MURO: la situazione

Calciomercato Lazio, caso Fares: il club vuole cederlo ma lui continua a fare muro alla possibile cessione. Le ultime sulla situazione

Tra i nomi in uscita dal calciomercato Lazio c’è sempre quello di Mohamed Fares, il cui ingaggio pesa in modo non indifferente sulle casse del club biancoceleste. La società vuole disfarsi del cartellino del giocatore che, però, continua a fare muro davanti alle opportunità che gli si fanno avanti.

C’era stata una mezza trattativa con i greci del Panserraikos ma, alla fine, nemmeno questo possibile affare è andato in porto. E ora bisognerà trovargli una nuova sistemazione, magari anche in Italia dove c’era stato qualche sondaggio negli scorsi mesi.