Casale, c’è un aneddoto: la promessa di Sarri a Lotito

Nicolò Casale si è preso la difesa della Lazio: Sarri ad inizio campionato ha rassicurato Lotito sullo scarso minutaggio del centrale

Nicolò Casale è riuscito ad imporsi al centro della difesa della Lazio nonostante un inizio di campionato con moltissime panchine consecutive.

Come riferisce Il Messaggero, proprio in quel frangente, quando Lotito era perplesso dalla gestione del ragazzo dopo l’investimento estivo da 10 milioni di euro bonus compresi, Sarri ha rassicurato il patron confermandogli come l’ex Verona sarebbe diventato presto, dopo un periodo di adattamento, una colonna del presente e del futuro della Lazio.