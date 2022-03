Calciomercato Lazio, Carnesecchi il preferito di Sarri per la porta: si pensa a uno scambio

Calciomercato Lazio: il preferito di Sarri per sostituire Strakosha sarebbe Carnesecchi, i biancocelesti studiano lo scambio

La prossima estate, la Lazio dovrà andare alla ricerca di un nuovo portiere visto che Strakosha andrà in scadenza e il rinnovo pare essere praticamente impossibile. E il preferito di Maurizio Sarri per la porta, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbe Marco Carnesecchi; portiere dell’Under 21, questa stagione alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta.

E per mettere in piede la trattativa, la Lazio starebbe studiando uno scambio. In nerazzurro potrebbe finire Manuel Lazzari, che già in inverno sembrava destinato a partire e che piaceva proprio alla Dea. A giugno la strada potrebbe riaprirsi, con l’obiettivo per i biancocelesti di portare a casa il portiere del futuro.