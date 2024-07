Calciomercato Lazio, Caravello commenta le mosse dei biancocelesti: «Artistico, Dele-Bashiru e Greenwood, vi spiego tutto»

Calciomercato Lazio, le parole dell’agente FIFA Danilo Caravello su tre trattative in corso dei biancocelesti

Danilo Caravello, agente FIFA, ha parlato ai microfoni di Radiosei di tre trattative del calciomercato Lazio: Artistico, Greenwood e Dele-Bashiru. Di seguito le sue parole.

ARTISTICO – «Artistico è un figlio d’arte. È una punta strutturata, classe 2002, pronto per potersi confrontare in Serie B. Preso a zero può essere un’opportunità rispetto a una futura plusvalenza. Di attaccanti così se ne vedono pochi in giro, per caratteristiche. Sarebbe bello vedere sempre giovani che possano essere competitivi fin da subito. Un acquisto come Munoz Lopez per la Lazio ci può stare, ma non può essere una consuetudine. A vent’anni non si è più giovani: dovrebbero essere titolari già da un paio d’anni».

GREENWOOD – «Una trattativa così importante non è mai semplice. Lo United ha dichiarato più volte che il giocatore per quello che ha fatto non può rimanere. Per me la differenza può farla la volontà dell’agente e del giocatore. Questi sono affari che solitamente si chiudono in poco tempo. Il club inglese comunque non ha intenzione di svendere il giocatore. Mi sembra che la Lazio abbia, a differenza degli anni scorsi, obiettivi precisi ed idee chiare».

DELE-BASHIRU – «Giocatore giusto per il progetto biancoceleste, per un progetto giovane, fatto da calciatori anche forti fisicamente. È una mezz’ala offensiva, un giocatore alla Milinkovic Savic. È uno di quei calciatori che cercano di entrare e di creare all’interno dell’area di rigore avversaria. Nomi proposti alla Lazio? Quando il mercato è aperto può succedere di tutto».