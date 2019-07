Calciomercato Lazio, Capanni-Milan: altro incontro nel pomeriggio

Calciomercato Lazio, altro incontro tra il rappresentante di Capanni e il Milan

Luan Capanni è sempre più vicino al Milan. L’agente del giocatore, Mikael Silvestre, e i rossoneri si sono già incontrati e dovrebbero tornare a parlare proprio nel pomeriggio a Casa Milan come riportato da Milan News. Il giocatore piace molto al club che vorrebbe inserirlo nelle sue giovanili.

La Lazio dal canto suo avrebbe potuto trattenere il classe 2000 esercitando un’opzione per prolungare il contratto scaduto a giugno. Operazione che non è stata compiuta, ora il brasiliano è sempre più vicino al trasferimento in casa rossonera, si attendono ulteriori aggiornamenti.