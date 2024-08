Calciomercato Lazio, Cancellieri al Parma: ecco le CIFRE della cessione. TUTTI i dettagli. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbero queste le cifre della cessione di Cancellieri: 1,2 milioni di euro per il prestito e circa 8 per l’eventuale riscatto del Parma.

Ora Fabiani si sta concentrando su altri fronti. Per Akpa Akpro non dovrebbero esserci difficoltà, ma il centrocampista di origine ivoriana si sta ancora guardando intorno. Anche lui è in scadenza 2025 e la Lazio sembra intenzionata a cederlo in prestito, così si libererebbe a zero nel prossimo giugno e non genererebbe minusvalenze.