Calciomercato Lazio, Camolese su Casadei e Fazzini: «Bisogna vedere il contesto in cui li inserisci. E poi sappiamo tutti questo sulle trattative»

Calciomercato Lazio, l’ex biancoceleste Camolese commenta così i mancati arrivi di Casadei e Fazzini: ecco cosa ha detto

Giancarlo Camolese, in esclusiva per Lazionews24, ha così parlato dei mancati arrivi in biancoceleste di Casadei e Fazzini.

LE PAROLE – «Sono entrambi due calciatori molto giovani e una piazza come Roma è molto difficile e delicata da affrontare. Certamente uno dei motivi del loro mancato arrivo è il prezzo, anche perchè chiudere un affare nelle trattative di mercato è veramente molto difficile. Sono sia uno che l’altro due calciatori bravi, che riescono a inserirsi molto bene nello schema tattico. Bisogna vedere anche in che contesto li inserisci, perchè se in Casadei trovi dei gol in più, in Fazzini trovi dinamismo e geometrie di gioco importanti».

