Calciomercato Lazio: Cambiaghi è il vero obiettivo di gennaio, pronta una nuova offerta

Calciomercato Lazio: Cambiaghi è il profilo ideale per la Lazio per costi ed età, ora una nuova offerta per convincere l’Atalanta

Per Il Messaggero la Lazio ha deciso: è Cambiaghi l’obiettivo primario per gennaio.

Da Formello negano che il club sia attivo sul mercato ma non è così, serve un esterno d’attacco che sia giovane, che costi poco e che abbia un basso stipendio. Per questo il giocatore di proprietà dell’Atalanta è l’ideale, in più lui vuole lasciare l’Empoli (che non lo vorrebbe lasciar partire). Pronta una nuova offerta di 11 milioni, 3 milioni più alta rispetto alla precedente, per convincere l’Atalanta a cedere il giocatore (a secco in questa Serie A).