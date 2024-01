Calciomercato Lazio, Cambiaghi costa troppo: spunta un’alternativa

Calciomercato Lazio, Cambiaghi ha un prezzo troppo elevato per i biancocelesti: adesso si fa avanti un’alternativa

Come spiega il Corriere dello Sport, i 15 milioni chiesti per Cambiaghi dall’Atalanta sono considerati troppi in casa biancoceleste, con questa pista che inevitabilmente va via via raffreddandosi.

Ecco quindi che, per il calciomercato Lazio, torna in auge il nome di Bernardeschi, pupillo di Sarri che lo aveva allenato a Torino. L’ingaggio in questo caso è considerato troppo elevato, ma ci si può lavorare vista la voglia del giocatore di tornare in Europa.