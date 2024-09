Calciomercato Lazio, CAMBIA il futuro di Basic? Soluzione a SORPRESA: cosa succede

Calciomercato Lazio, cambia il futuro di Basic? Soluzione a sorpresa per il croato: ecco che cosa succede. Le ultime

Come spiegato dal Corriere dello Sport, Toma Basic rimane uno dei papabili in uscita dal calciomercato Lazio, anche se la sua cessione all’Hajduk non si è ancora concretizzata.

Secondo il quotidiano, il giocatore croato potrebbe restare nella Capitale come soluzione di emergenza in caso di infortuni di qualche titolare. Ricordiamo sempre che, nella lista presentata per la Serie A, è possibile fare due cambi.