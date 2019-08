Caicedo, molto presto arriverà il rinnovo con la Lazio: la situazione

Caicedo, prosegue la trattativa con la Lazio per il rinnovo: le parti sono a lavoro per chiudere l’affare, fumata bianca attesa nella prossima settimana

La prossima settimana, potrebbe essere quella giusta per chiudere la trattativa di rinnovo con Felipe Caicedo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti non vogliono privarsi del loro attaccante che ha il contratto in scadenza nel 2020. Il giocatore ha ricevute delle proposte ma ha sempre dato priorità alla Lazio. Adesso è giunto il momento di sedersi al tavolo e discutere del prolungamento di contratto.

L’obiettivo della Lazio è quello di allungare il contratto di un altro anno e fissare la scadenza a giugno 2021. Ci sarà l’adeguamento di contratto: si passerà dagli 1,8 milioni netti a stagioni a 2. Una decisione questa, maturata a seguito delle ottime prestazioni di Caicedo che ha convinto la Lazio a tenerlo in squadra. Nonostante l’età, compirà 31 anni a settembre, Inzaghi crede molto nelle doti del centravanti che può ancora giocare ad alti livelli e contribuire alla causa biancoceleste.