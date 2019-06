Lazio, parla l’agente di Buffon: «Ritorno alla Juve? Per ora solo un’idea, ma…»

Gianluigi Buffon sembra ad un passo dal ritorno alla Juve. Il suo agente Silvano Martina ha fatto il punto della situazione

Dopo l’addio al Psg, è rimbalzato con insistenza nell’ambiente biancoceleste il nome di Gianluigi Buffon. Il portiere, come ribadito a più riprese anche dal suo agente, ha la Lazio nel cuore, per questo non sembrava così utopistico un suo approdo nella Capitale. Probabilmente Lotito non si è mai fatto avanti, fatto sta che è di ieri la notizia di un ritorno di Buffon alla Juventus.

SITUAZIONE – A chiarire la vicenda è il procuratore del portiere, Silvano Martina, intercettato da Sportmediaset: «Ha 42 anni ma sta ancora bene, gli piace giocare a pallone e mettersi a disposizione e alla prova. Se gli capita un’opportunità simile sicuramente la valuterà con piacere. Non c’è alcun accordo, vediamo quello che succede. Ora è solo un’idea, non avremmo mai pensato a un’eventualità di questo tipo. Ho sentito dire che Gigi sarà il giocatore più pagato della rosa dopo CR7. Sono stupidaggini. Se va in porto è un’operazione simpatica, però deve crescere la pancia prima di poter partorire il bambino».