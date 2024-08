Calciomercato Lazio, ecco il BUDGET per l’esterno: non si va sopra QUELLA CIFRA

Calciomercato Lazio, continua la ricerca di un esterno offensivo richiesto da Baroni: ecco il budget stanziato dalla società

Marco Baroni aspetta ancora un rinforzo decisivo dal calciomercato Lazio che è l’esterno offensivo, ruolo per cui Fabiani sta sondando il mercato alla ricerca del profilo adatto sia per qualità tecniche che per il budget dei biancocelesti.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti il tesoretto per l’esterno è di 10 milioni: per questo motivo alcuni dei profili individuati nelle settimana precedenti sono in salita: Antonio Nusa, la cui valutazione del Brugges è di 20 milioni, Vitor Roque per cui il Barcellona parte da 40. Rimangono in ballo quindi Gassova, Fernandez-Pardo, Diao, Cherki e Laurienté. Per quest’ultimo il Sassuolo chiede poco più di 10 milioni: i biancocelesti hanno già l’accordo e la cessione di Hysaj potrebbe liberare il posto nella rosa.