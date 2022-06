Calciomercato Lazio, dall’Albania: «Occhi su Broja del Chelsea»

La Lazio è alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Immobile. Un nome nuovo sembra essere quello di Broja.

Il giocatore, di proprietà del Chelsea, nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Southampton. La voce arriva direttamente dall’Albania e sul classe 2001 ci sarebbe anche il Napoli, vista la possibile cessione di Osimhen. L’unico problema sarebbe il prezzo fissato dagli inglesi: 30 milioni. Ma occhio all’ipotesi prestito.

#Lazio has started talks with Chelsea, Armando Broja costs 30 million euros if they want to open negotiations says the club. Napoli see him as the ideal replacement for Osimhen but apparently De Laurentis will try to keep the him in the team to create an attacking duo with #Broja pic.twitter.com/QCzvTc5bDW

— Kombëtarja Shqiptare 🇦🇱 (@KombetarjaShqip) June 15, 2022