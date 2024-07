Calciomercato Lazio, a breve VERTICE tra Fabiani e Baroni per programmare nuovi COLPI: ecco cosa ha in mente il club. Le ultime

Secondo quanto riporta Il Messaggero, in casa Lazio la lista over 22 piena: va liberato almeno uno slot.

Giovedì vertice di mercato tra Fabiani e Baroni per programmare nuovi colpi, ma tutti gli slot over 22 sono occupati. In sostanza: per far entrare Laurienté servirebbe liberare un posto. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso.