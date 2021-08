Calciomercato Lazio, il Torino punta forte su Brekalo: i dettagli

Calciomercato Lazio, i biancocelesti valutano la pista Brekalo come alternativa a Kostic, ma il Torino punta forte sul croato

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Torino vuole regalare a mister Ivan Juric un altro trequartista dopo l’arrivo in prestito di Marko Pjaca dalla Juventus. Ai granata piace molto Junior Messias del Crotone, ma l’età non più giovanissima -30 anni- fa preferire altre soluzioni. Per questo il club piemontese avrebbe puntato su uno degli obiettivi del calciomercato della Lazio.

Ecco quindi che scala gerarchie Josip Brekalo, che ha già chiesto la cessione al Wolfsburg. Sul talento croato, 23 anni, c’è però da superare la concorrenza dei biancocelesti, che lo valutano come un’alternativa a Kostic, ma anche della Fiorentina.