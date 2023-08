Calciomercato Lazio, Bonucci spera in un’ offerta dei biancocelesti: l’Union Berlino vuole una risposta definitiva in fretta. Cosa succede. Le ultime

Come scrive il Corriere dello Sport, Sarri e la Lazio sarebbero la meta preferita di Bonucci, che attende un contatto con i biancocelesti e spera in un’offerta del suo ex tecnico.

Per questa ragione non ha ancora firmato con l’Union Berlino, che però ora rischia di spazientirsi e attende in poche ore una risposta definitiva.