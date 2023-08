Calciomercato Lazio: Bonucci manda un segnale sui social. Il difensore della Juventus deve ancora sciogliere le riserve sul futuro

Bonucci non pensa al mercato e alle voci che lo danno come possibile nuovo difensore di Lazio o Union Berlino.

L’ex capitano della Juve, via Instagram, ha pubblicato un video mentre è impegnato in palestra per allenarsi da solo insieme a questa frase: «Continuando a lavorare».