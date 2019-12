Calciomercato Lazio, Boca e Flamengo su Caicedo

Calciomercato Lazio, gennaio è alle porte ma i biancocelesti non hanno intenzione di far partire Caicedo

Il primo presupposto è che la Lazio non lascerà partire nessuno dei suoi migliori giocatori a gennaio in particolare modo ora che si trova in piena lotta Champions.

Il secondo presupposto è che Caicedo in questo inizio stagione sta facendo benissimo, a maggior ragione per il minutaggio giocato e le reti segnate. Per questo, come riporta TMW, il Boca e il Flamengo sarebbero interessate all’ecuadoriano. La risposta da parte dei capitolini è ovvia: nessuno si muoverà a gennaio.