Calciomercato Lazio, Lotito chiude il colpo: preso l’erede di Milinkovic. I dettagli

Calciomercato Lazio, Lotito ha di fatto bloccato l’erede di Milinkovic-Savic: se dovesse saltare Zielinski pronta la chiusura

Come riporta Il Messaggero, Claudio Lotito è pronto ad un nuovo sussulto nel calciomercato Lazio dopo l’acquisto di Castellanos.

Se dovesse definitivamente sfumare l’arrivo di Zielinski, individuato da tempo come perfetto erede di Milinkovic-Savic, il patron ha di fatto chiuso per Zakharyan, ventenne fenomeno della Dinamo Mosca (5 gol e 10 assist nell’ultima stagione) per 15 milioni di euro, favorito dalla scadenza fissata nel 2024. Il patron ha dato mandato a Picchioni di chiudere l’operazione se da Napoli dovesse arrivare il no definitivo per il polacco.