Calciomercato Lazio, una big italiana piomba su Gudmundsson: il Grifone non fa sconti per il suo talento. I dettagli in vista del mercato estivo

Albert Gudmundsson è finito nel mirino di tante big italiane e non solo. Lo apprezza la Lazio, ma soprattutto l’Inter pronta a rinforzare la rosa di Inzaghi in vista della prossima stagione con tantissimi impegni.

Il Genoa non fa sconti per il suo giovane talento, ma dovrà anche ascoltare le richieste del giocatore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta sta preparando la carta per arrivare al giocatore. Nell’affare infatti potrebbe rientrare il classe 2005 Valentin Carboni attualmente in prestito al Monza. L’idea dell’Inter però è quella di non cedere il giovane ragazzo argentino a titolo definitivo ma smistarlo al Genoa solo per fargli fare un altro anno di esperienza tra i grandi.