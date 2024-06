Calciomercato Lazio, una big di A piomba su un obiettivo del club: la situazione. Gli ultimi aggiornamenti

L’ Inter ha messo gli occhi su Jaka Bijol, difensore centrale in forza all’Udinese e attualmente impegnato con la Slovenia ad Euro 2024 e accostato negli ultimi giorni al calciomercato Lazio. La dirigenza nerazzurra ritiene che sia il profilo giusto per rafforzare il proprio pacchetto arretrato tra un anno, quando Acerbi e De Vrij potrebbero dire addio essendo in scadenza di contratto. Ausilio e Marotta hanno già pronto l’assalto.

I due dirigenti vorrebbero acquistare lo sloveno nella prossima sessione estiva ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, non è facile programmare un acquisto a distanza di dodici mesi. Per questo motivo sono stati avviati i primi discorsi con l’Udinese e l’entourage di Bijol.