Bernardeschi Lazio, l’esterno del Toronto spinge: Sarri convinto ma ci sono due ostacoli

Bernardeschi-Lazio, l’esterno del Toronto spinge per tornare in Italia: Sarri dà il via libera ma ci sono due ostacoli

Come riferito dal Corriere dello Sport, Federico Bernardeschi, esterno del Toronto, preme per sbarcare a Formello nell’attuale calciomercato Lazio.

Sarri, che in estate era contrario al suo arrivo, ha dato ora il via libera e anche il club canadese è pronto a concedere il via libera al prestito secco. Tuttavia persistono due problemi: sul calciatore ci sono anche Juve e Roma e soprattutto i 3 milioni di euro d’ingaggio richiesti sono troppi per Lotito.