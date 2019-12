Calciomercato, Berisha può lasciare la Lazio: la situazione

Berisha potrebbe lasciare la Lazio: l’ex Salisburgo è seguito da Verona e Brescia che hanno superato la concorrenza della Spal

Non solo Durmisi. La Lazio è pronta a lavorare ancora in uscita: nella lista dei partenti figura anche Valon Berisha. La storia dell’ex Salisburgo è ormai nota, cadenzata da infortuni e false partenze, il kosovaro non è mai riuscito a ritagliairsi un ruolo importante sul rettangolo verde.

Complice la concorrenza di giocatori del calibro di Milinkovic, l’ipotesi del prestito si è fatta sempre più certezza: giocare altrove per ritrovare motivazione e sicurezza.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Verona e Brescia sono i due club più interessati. L’Hellas, però, avrebbe una corsia preferenziale perchè detenie il cartellino di qualche obiettivo della Lazio, come Kumbulla.

Fra una manciata di giorni, si aprirà ufficialmente la finestra di mercato e tutto sarà più chiaro.