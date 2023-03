Calciomercato Lazio: si pensa anche a un nome della Serie B inglese come vice Immobile. Ecco chi è finito nel mirino biancoceleste

Stando a quanto riferito da ‘Le Bombe di Vlad‘ tra i tanti nomi sondati dal calciomercato Lazio per il ruolo di vice Immobile ci sarebbe anche l’attaccante del Blackburn Ben Brereton Diaz.

Il cileno classe 1999 ha siglato 12 reti in 34 presenze in questa stagione ed ha il contratto in scadenza a giugno. Nonostante giochi in Championship ha diversi estimatori in Premier League e pure il Villarreal sarebbe interessato a firmarlo a parametro zero.