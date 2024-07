Calciomercato Lazio, Berardi rimane nella lista di una big di A: con quella formula il colpo si può chiudere. LE ULTIME sul futuro del giocatore

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Juve ha sempre in lista il nome di Domenico Berardi per rinforzare il proprio attacco. Il giocatore potrebbe finalmente lasciare il Sassuolo dopo la retrocessione in B degli emiliani e i bianconeri sono una delle possibili destinazioni. Il nome del giocatore era stato accostato insistentemente al calciomercato Lazio della scorsa estate.

Quello dell’azzurro è però un nome al momento in seconda fila, visto che gli obiettivi primari sono altri. Qualora i neroverdi dovessero aprire al prestito, però, se ne potrebbe riparlare negli ultimi giorni di questa sessione estiva.